2019-03-27T08:35:30+03:00
Общество

На Урале уволили сотрудницу мэрии, потратившую матпомощь нуждающимся на зубопротезы для матери

Сумма ущерба составила шесть тысяч рублей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Женщина была уволена в связи с утратой доверияЖенщина была уволена в связи с утратой доверияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Богдановиче уволили сотрудницу Администрации, которая тратила бюджетные деньги на лечение родственников.

Начальница отдела социальной политики и информации параллельно являлась председателем Комиссии по оказанию помощи гражданам, попавшим в экстремальную ситуацию. В силу своих обязанностей женщина всячески способствовала разрешению проблем и трудностей своих земляков.

Например, 66-летней пенсионерке чиновница предоставила 6000 рублей материальной помощи на зубопротезирование. Однако позже выяснилось, что пожилая женщина является матерью муниципальной служащей.

- Начальник отдела социальной политики и информации, принимая решение о предоставлении своей матери материальной помощи за счет средств бюджета городского округа, нарушила обязательные требования по урегулированию конфликта интересов, установленные законодательством. Более того, как установлено в ходе проверки, неправомерно способствовала внеочередному получению помощи, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В адрес главы городского округа Богданович внесено представление об устранении нарушений. Сотрудница же уволена в связи с утратой доверия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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