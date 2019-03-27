На Урале уволили сотрудницу мэрии, потратившую матпомощь нуждающимся на зубопротезы для матери
В Богдановиче уволили сотрудницу Администрации, которая тратила бюджетные деньги на лечение родственников.
Начальница отдела социальной политики и информации параллельно являлась председателем Комиссии по оказанию помощи гражданам, попавшим в экстремальную ситуацию. В силу своих обязанностей женщина всячески способствовала разрешению проблем и трудностей своих земляков.
Например, 66-летней пенсионерке чиновница предоставила 6000 рублей материальной помощи на зубопротезирование. Однако позже выяснилось, что пожилая женщина является матерью муниципальной служащей.
- Начальник отдела социальной политики и информации, принимая решение о предоставлении своей матери материальной помощи за счет средств бюджета городского округа, нарушила обязательные требования по урегулированию конфликта интересов, установленные законодательством. Более того, как установлено в ходе проверки, неправомерно способствовала внеочередному получению помощи, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
В адрес главы городского округа Богданович внесено представление об устранении нарушений. Сотрудница же уволена в связи с утратой доверия.
ИСТОЧНИК KP.RU