На Урале отец, испугавшись уголовного дела, погасил долг по алиментам на шестерых детей

СЕГОДНЯ 07:37 2019-03-27T07:46:09+03:00

Как только мужчина ушел из семьи, сразу же забыл о дочерях и сыновьях Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Свердловской области судебные приставы взыскали задолженность по алиментам с многодетного отца. Как только мужчина ушел из семьи, сразу же забыл о дочерях 17-ти, 14-ти, 9-ти лет, 11-летнем сыне и 5-летних двойняшках. В результате у горе-родителя накопился долг в 300 тысяч рублей.

- В рамках рейда по алиментам судебными приставами был совершен выход к должнику, где мужчине вручили постановление о возбуждении в отношении него исполнительного производства и требование о явке на прием. На приеме должник был предупрежден об административной и уголовной ответственности, - рассказали в УФССП по Свердловской области.

После этого многодетный отец практически в мгновение ока погасил разом весь долг.

Чтобы мужчина и впредь обеспечивал своих детей, приставы направили его работодателю постановление о взыскании алиментных платежей с зарплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU