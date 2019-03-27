2019-03-27T07:23:14+03:00
Общество

На Среднем Урале изменится расчет налога на недвижимость

Сумма вырастет, но некоторые смогут получить льготы
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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15 категорий уральцев смогут получать по налогу льготы15 категорий уральцев смогут получать по налогу льготыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Депутаты свердловского Заксобрания утвердили дату перехода на новый расчет имущественного налога для физических лиц. Сейчас сумма определяется исходя из инвентаризационной стоимости объекта, но с 1 января 2020 года это будут делать уже исходя из кадастровой стоимости.

- В настоящее время кадастровая оценка проводится с учетом всех особенностей объекта, будут учитываться 37 показателей, оценка будет индивидуальной, справедливой, приближенной к рыночной стоимости, - подчеркнул зампредседателя комитета по бюджету, финансам и налогам Михаил Клименко.

При переходе на налогообложение от кадастровой стоимости оценку будет осуществлять специально созданное областное государственное бюджетное учреждение «Центр государственной кадастровой оценки».

Сумма налога по новому расчету увеличится, однако здесь предусмотрены налоговые вычеты: 10 квадратных метров - для комнаты, 20 «квадратов» - для квартиры и 50 - для частного дома. Жилье эконом-класса, площадь которого не превышает вычеты, исключается из налогового оборота.

Льготы смогут получить 15 категорий свердловчан, среди которых Герои Советского Союза и Российской Федерации, инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды с детства, дети-инвалиды, военнослужащие, пенсионеры и люди предпенсионного возраста.

Обязанность по уплате налога от кадастровой стоимости наступит в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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