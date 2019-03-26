2019-03-26T17:13:23+03:00
Досуг

Дочь депутата Заксобрания снимет фильм в Екатеринбурге

Трейлер презентуют на Каннском кинофестивале уже в мае
Олег Галимов
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Также съемки пройдут в МосквеТакже съемки пройдут в МосквеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге снимут одну из семи новелл международного проекта «Селфимания», оператором-постановщиком которой станет Олеся Савельева – дочь депутата Заксобрания Свердловской области Валерия Савельева.

В картине будут сниматься: Луис Мэндилор («Моя большая греческая свадьба», «Коллекторы», «C.S.I: Майами»), Сергей Дорогов («6 кадров»), Екатерина Владимирова («Держи удар, детка», «Кухня»), Наталья Цветкова («Московский декамерон», The Pact, the Enforcer), Александр Златопольский («Айка», «Все о мужчинах»). Эпизодические роли в проекте исполнят Ксения и Алиса Вихаревы – дочери депутата думы Екатеринбурга Алексея Вихарева.

В России съемки проекта пройдут в Москве летоv 2019 года и в Екатеринбурге в начале мая.

По сюжету главный герой – не известный, но очень талантливый американский музыкант Джейк (актер Луис Мендилор) прилетает в Екатеринбург на фестиваль «Уральская ночь музыки», проходящий в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу-2018.

Его приглашают выступить вместо отказавшегося в последний момент приехать суперпопулярного исполнителя, на которого он невероятно внешне похож. Джейк много пьет и страдает от своей невостребованности, так как вместо собственных песен вынужден петь репертуар мировой звезды. Организаторы концерта объявляют конкурс на лучшее с селфи с Джейком, но героя продолжают путать со звездой, что вводит его в депрессию. Случайно услышав на улице свою песню, Джейк исполняет ее с уличными музыкантами Екатеринбурга и неожиданно для себя моментально становится мировой знаменитостью.

- Фильм выйдет в российский и мировой прокат (более 40 стран) уже в конце 2019 – начале 2020 года, в том числе будет транслироваться на международных онлайн-платформах, а также в рамках основных международных кинофестивалей. Премьерные показы пройдут в Риме, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, - отмечают создатели фильма.

Фото: создатели фильма

Фото: создатели фильма

На эпизодические роли продюсеры рассматривают екатеринбуржцев. Например, уже известно, что в фильме будут задействованы Ксения и Алиса Вихаревы, дочери депутата Екатеринбургской городской думы Алексея Вихарева.

Других желающих сняться в кино жителей уральской столицы, тех, кто пришлет самые оригинальные селфи в любимом месте Екатеринбурга и отправит на почту: ekbfilm@mail.ru в срок до 1 апреля, организаторы готовы пригласить сыграть в «Селфимании» эпизодические роли.

Так как главным героем новеллы в Екатеринбурге станет музыкант, то продюсеры фильма готовы сотрудничать и с уральскими музыкантами для написания саундтрека к новелле. Свои предложения также можно направлять по электронной почте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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