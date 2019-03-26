Заксобрание Свердловской области приняло закон о Единой социальной карте

СЕГОДНЯ 16:50 2019-03-26T16:51:46+03:00

Она будет пущена в обращение с 1 января 2021 года

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На очередном заседании депутаты Заксобрания Свердловской области утвердили запуск Единой социальной карты. По ней уральцы смогут получать весь спектр региональных льгот.

- На основе современных информационных технологий Единая социальная карта должна стать эффективным инструментом предоставления медицинских, социальных, транспортных услуг, инструментом участия в различных акциях торговых сетей, организаций социального обслуживания, какие традиционно проводятся в Свердловской области, к примеру, ко Дню пенсионера, - сказала председатель ЗакСО Людмила Бабушкина.

Запустить Единые карты планируют с 1 января 2021 года, однако уже в этом году свердловчане по личному заявлению смогут перевести получение льгот на Единую социальную карту.

Получить Карту можно будет в банках - их перечень утвердят позже - и в почтовых отделениях. Второй вариант в основном сделан для жителей малых и отдаленных территорий, где просто-напросто нет кредитных учреждений. Сейчас таких населенных пунктов в регионе 1500, в них проживает 15000 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU