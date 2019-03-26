Медведев выделил Свердловской области полтора миллиарда на переселение из ветхого жилья

СЕГОДНЯ 16:37 2019-03-26T16:37:36+03:00

Это позволит 4 340 уральцам переехать в новые дома к 2021 году

Изменить размер текста: A A

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о реализации региональных программ по расселению из ветхого и аварийного жилья в 2019-2021 году. Новый документ опубликован на официальном сайте правительства.

Свердловская область получит через Фонд содействия реформирования ЖКХ 1 миллиард 479 миллионов рублей. Это позволит 4 340 уральцам переехать в новые дома к 2021 году.

Остальные регионы УрФО получат меньшие суммы. Например, Челябинской области переведут 590 миллионов рублей, Курганской области – 179 миллионов, Тюменской области – 227, 5 миллионов рублей, ХМАО – 723,7 миллионов, ЯНАО – 268, 5 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU