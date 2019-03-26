В Свердловской области 64 управляющие компании лишились лицензии
Департамент Госжилнадзора проверил работу управляющих компаний в Свердловской области. Результаты неутешительные - с начала этого года лицензий на управление домами лишились 64 УК.
Контроль был направлен на выявление организаций, не приступивших к управлению многоквартирными домами в течение шести месяцев после получения лицензии. Таких по региону оказалось 117. В процессе производства 14 из них начали работу, дела еще по 39 компаниям рассматриваются в судах.
- Право лишения УК управления МКД у органов государственного жилищного надзора появилась с 2018 года. В соответствии с действующим законодательством, основаниями для аннулирования у управляющей организации лицензии может стать ненадлежащее исполнение обязательств по управлению вверенным ей жилфондом, а также решение суда о признании компании банкротом, - рассказали в Департаменте информполитики региона.
В прошлом году на Среднем Урале лицензии были лишены 19 организаций. Их признали банкротами, исключив из их управления в общей сложности 473 многоквартирных дома.
ИСТОЧНИК KP.RU