В Свердловской области 64 управляющие компании лишились лицензии

СЕГОДНЯ 16:08 2019-03-26T16:18:19+03:00

В прошлом году на Среднем Урале лицензии были лишены 19 организаций Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Департамент Госжилнадзора проверил работу управляющих компаний в Свердловской области. Результаты неутешительные - с начала этого года лицензий на управление домами лишились 64 УК.

Контроль был направлен на выявление организаций, не приступивших к управлению многоквартирными домами в течение шести месяцев после получения лицензии. Таких по региону оказалось 117. В процессе производства 14 из них начали работу, дела еще по 39 компаниям рассматриваются в судах.

- Право лишения УК управления МКД у органов государственного жилищного надзора появилась с 2018 года. В соответствии с действующим законодательством, основаниями для аннулирования у управляющей организации лицензии может стать ненадлежащее исполнение обязательств по управлению вверенным ей жилфондом, а также решение суда о признании компании банкротом, - рассказали в Департаменте информполитики региона.

В прошлом году на Среднем Урале лицензии были лишены 19 организаций. Их признали банкротами, исключив из их управления в общей сложности 473 многоквартирных дома.

ИСТОЧНИК KP.RU