Районным чиновникам Екатеринбурга разрешат сносить незаконные киоски и аварийные здания

СЕГОДНЯ 16:04 2019-03-26T16:04:11+03:00

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Администрация Екатеринбурга подготовила проект расширения полномочий районных чиновников. Их перечень планируют увеличить с 42 до 64 пунктов. В пояснительной записке к документу сообщается, что такие меры помогут усовершенствовать систему управления городом.

Согласно плану районные администрации получат больше возможностей в сфере планировки территорий. В частности, чиновникам позволят сносить ветхое аварийное жилье и нелегальные ларьки. Они же займутся схемами размещения киосков на своей территории.

Кроме того, администрации смогут самостоятельно ликвидировать и создавать новые городские учреждения. Также чиновников обяжут согласовывать перепланировки в многоквартирных домах, контролировать общественный транспорт и работы по благоустройству территорий.

Целый ряд пунктов нового перечня нацелен на организацию мероприятий в районах. В том числе, от чиновников потребуют поддерживать волонтерские организации, развивать «местное традиционное народное художественное творчество» и массовый спорт.

- Администрация района организует официальные спортивные мероприятия, в том числе Всероссийский физкультурно-оздоровительный комплекс «Готов к труду и обороне», - уточнили авторы документа.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский стал говорить о «сильных районных главах» вскоре после избрания. Свою заинтересованность он проявил в марте 2019 года, когда начал совершать контрольные объезды по городу и проверять качество уборки снега. Тогда глава Екатеринбурга заявлял, что уволит чиновников, которые не справляются с обязанностями, но так и не воплотил угрозу в жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU