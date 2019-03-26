В Талице поймали вора-«Карлсона», обворовывавшего магазины через крыши

СЕГОДНЯ 15:07 2019-03-26T15:15:31+03:00

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Талицкий суд вынес приговор серийному вору, который обкрадывал продуктовые магазины.

Первое уголовное дело было возбуждено еще в середине июля 2015 года, когда в дежурную часть обратилась хозяйка торговой точки с заявлением о пропаже 14275 рублей. При осмотре места происшествия следов взлома обнаружено не было, зато на крыше исчез лист железа.

Чуть позже поступило второе заявление. Владелица продуктового павильона сообщила, что у нее похитили выручку, а также сигареты, продукты, бытовую химию и алкоголь. Ущерб составил 21035 рубля. И снова вор проникал через крышу.

Не прошло и двух недель как в дежурную часть обратились еще три индивидуальных предпринимателя с заявлением о кражах. На этот раз ущерб составил 18194, 4573 и 631 рубль.

Выйти на след «Карлсона» удалось только в конце января этого года. Им оказался местный житель, ранее судимый за аналогичные преступления и работающий помощником рамщика на пилораме.

- Как пояснил подозреваемый, ночью он залезал на крышу зданий и при помощи монтировки, отрывал листы металлического шифера и через образовавшийся проем пролезал на чердак, - рассказали в ОМВД России по Талицкому району. - После чего отрывал доски потолка и спускался в торговый зал. В данных магазинах не было сигнализации, поэтому подсудимый спокойно из кассы похищал деньги.

Суд приговорил мужчину к 4,5 годам условно с испытательным сроком в 4 года. Мерой пресечения выбраны подписка о невыезде и надлежащее поведение.

ИСТОЧНИК KP.RU