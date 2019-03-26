2019-03-26T14:48:46+03:00
Общество

Автомобилист из Ревды ударил ножом полицейского, не давшего ему пьяным сесть за руль

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Прокуратура Артинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого жителя Ревды. Мужчину обвиняют в угрозе применения и применении насилия в отношении представителя власти.

Инцидент произошел в селе Сухановка Артинского района участковый, подъехав к одному из домов, увидел, что за рулем рядом стоявшего припаркованного автомобиля водитель пьет спиртное.

После того как обвиняемый увидел полицейского, он решил ретироваться, но участковый запрыгнул на переднее пассажирское сидение и вытащил ключи из замка зажигания. Не ожидав такого поворота, разозлившийся горе-водитель набросился на полицейского.

- При этом обвиняемый, находясь в алкогольном опьянении, умышленно ударил ножом в живот участкового уполномоченного полиции, причинив ему проникающее ножевое ранение брюшной полости, согласно заключению экспертизы, причинившее тяжкий вред здоровью полицейского, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Кроме того, в ходе задержания обвиняемый угрожал ножом другому сотруднику полиции.

Уголовное дело направлено в суд. Санкция по первой статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет, по второй - до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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