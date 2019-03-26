2019-03-26T14:28:47+03:00
Общество

Екатеринбург встретит 300-летие без единого киоска в центре города

Все нестационарные объекты торговли переедут на окраины
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: екатеринбург.рфФото: екатеринбург.рф
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В Екатеринбурге при подготовке к 300-летнему юбилею пройдет масштабная зачистка киосков и торговых павильонов.

В ближайшие 2 - 3 года в центре города не должно остаться ни одного объекта нестационарной торговли. Но это не значит, что их просто снесут - владельцам придется либо переехать в стационарные помещения на первых этажах многоэтажек, либо перекочевать в микрорайоны второй и третьей линии застройки.

Это касается киосков «Роспечать» и «Мороженое», цветочных павильонов, а также шиномонтажек и других объектов, оказывающих техуслуги.

- Сейчас в городе 2 337 официально действующих объектов нестационарки. В ближайшие два года из них останется чуть больше 1 000, - рассказали в пресс-службе мэрии. - Чтобы реализовать эту концепцию главы всех семи районов уже к середине апреля должны разработать и представить в администрацию города специальные «дорожные карты» с очередностью и графиками вынос со своих территорий нестационарных объектов.

Для законопослушных собственников торговых точек будет возможно продление действующих договоров еще на год - до апреля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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