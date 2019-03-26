«Мусорная реформа»: директор ЕМУП «Спецавтобаза» подведет итоги работы в первом квартале
Григорий Вихарев ответит на вопросы ведущего и радиослушателей
Директор ЕМУП "Спецавтобаза" Григорий ВихаревФото: Павел ФИЛИППОВ
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Директор ЕМУП «Спецавтобаза» Григорий Вихарев подведет итоги работы в первом квартале 2019 года. Предприятие является региональным оператором по сбору, вывозу и утилизации мусора в Восточной зоне Свердловской области, куда входит и Екатеринбурге.
Григорий Вихарев расскажет о том, как «Спецавтобаза» выполняет поставленные задачи и обозначит перспективы в работе на ближайшие месяцы.
Эфир начнется в 17 часов в четверг, 28 марта, на радио «Комсомольская правда» - Екатеринбург» на 92,3 FM Екатеринбург, 96,6 FM Нижний Тагил и 89,5 FM Серов.
ИСТОЧНИК KP.RU