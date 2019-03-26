2019-03-26T14:31:28+03:00
Происшествия

В Нижнем Тагиле ищут двух пенсионеров, которые ушли на рыбалку и пропали

О мужчинах ничего не известно уже четвертые сутки
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Когда вечером пенсионеры не вернулись и перестали отвечать на телефонные звонки, их жены обратились в полициюКогда вечером пенсионеры не вернулись и перестали отвечать на телефонные звонки, их жены обратились в полициюФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Нижнем Тагиле уже четвертый день ищут двух пенсионеров - 60-летнего Анатолия Викторовича Углова и 78-летнего Михаила Алексеевича Балалаева. Приятели живут в одном доме на улице Папанина и иногда ходят вместе на рыбалку.

Так случилось и в прошедшую субботу, 23 марта, мужчины взяли удочки, приманку и в семь часов утра вышли из дома. Когда вечером пенсионеры не вернулись и перестали отвечать на телефонные звонки, их жены обратились в полицию.

Фото: пресс-группа МУ МВД России "Нижнетагильское"

Фото: пресс-группа МУ МВД России "Нижнетагильское"

- Приметы Анатолия Углова: 60 лет, рост около 170 сантиметров, славянской внешности, крепкого телосложения, волосы короткие с залысинами. Был одет: костюм рыбацкий. На правой руке на безымянном пальце имеется татуировка в виде цифр.

Михаил Балалаев: 78 лет, рост около 176 см, славянской внешности, среднего телосложения, короткие волосы. Был одет: темно-серое трико, серая рубашка, белый свитер, костюм рыбацкий темно-зеленого цвета. Особые приметы: на правой руке отсутствуют большой и указательный пальцы, на левой руке отсутствует мизинец. Уехал на своем автомобиле «ДЕУ-Нексия» серого цвета, госномер К485ХР 96, - говорится в ориентировке.

Фото: пресс-группа МУ МВД России "Нижнетагильское"

Фото: пресс-группа МУ МВД России "Нижнетагильское"

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавших мужчин, просят сообщить в отдел полиции № 16 по телефону 8 (3435) 97-64-02 - дежурная часть или по телефону 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Автомобилист из Ревды ударил ножом полицейского, не давшего ему пьяным сесть за руль
Екатеринбург встретит 300-летие без единого киоска в центре города
«Мусорная реформа»: директор ЕМУП «Спецавтобаза» подведет итоги работы в первом квартале
Более 155 млн рублей направила Свердловская магистраль на природоохранную деятельность в 2018 году
Последние выходные марта в Екатеринбурге будут отмечены ярмаркой выходного дня
В Ревде беспризорная собака покусала нескольких детей
Житель Кировграда может сесть на пять лет за то, что обматерил инспектора ПДН
На Сортировке заменят шесть остановок за 1,4 миллиона рублей
В Нижнем Тагиле пара создала подпольный МФЦ для незаконной миграции гастарбайтеров
В Екатеринбурге на 40 участках дорог заменят асфальт, светофоры и знаки
В Кольцово задержали пассажира, который нелегально привез из Грузии 9 килограммов пластыря
В Екатеринбурге пройдет первая репетиция Парада Победы
Житель Екатеринбурга, спасаясь от пожара, выпрыгнул с четвертого этажа
Перекроют ненадолго: в центре Екатеринбурга заменят канализацию
В Екатеринбурге подросли цены на наружную рекламу
«Комсомольская правда» стала самым популярным сайтом на Урале. Почему?
Авторами «кастинга» с актером Буруновым в Екатеринбурге оказались мошенники
На Урале за «черными лесорубами» будут следить из космоса
Студенты Уральского государственного университета путей сообщения получат гранты ОАО «РЖД» на разработку дипломных проектов
В гендерные праздники свердловские мужчины оказались многословнее женщин
В Нижнем Тагиле на 35 лет посадили трио наркосбытчиков