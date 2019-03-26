В Нижнем Тагиле ищут двух пенсионеров, которые ушли на рыбалку и пропали

СЕГОДНЯ 12:18 2019-03-26T14:31:28+03:00

Когда вечером пенсионеры не вернулись и перестали отвечать на телефонные звонки, их жены обратились в полицию Фото: Алексей БУЛАТОВ

О мужчинах ничего не известно уже четвертые сутки

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В Нижнем Тагиле уже четвертый день ищут двух пенсионеров - 60-летнего Анатолия Викторовича Углова и 78-летнего Михаила Алексеевича Балалаева. Приятели живут в одном доме на улице Папанина и иногда ходят вместе на рыбалку.

Так случилось и в прошедшую субботу, 23 марта, мужчины взяли удочки, приманку и в семь часов утра вышли из дома. Когда вечером пенсионеры не вернулись и перестали отвечать на телефонные звонки, их жены обратились в полицию.

Фото: пресс-группа МУ МВД России "Нижнетагильское"

- Приметы Анатолия Углова: 60 лет, рост около 170 сантиметров, славянской внешности, крепкого телосложения, волосы короткие с залысинами. Был одет: костюм рыбацкий. На правой руке на безымянном пальце имеется татуировка в виде цифр.

Михаил Балалаев: 78 лет, рост около 176 см, славянской внешности, среднего телосложения, короткие волосы. Был одет: темно-серое трико, серая рубашка, белый свитер, костюм рыбацкий темно-зеленого цвета. Особые приметы: на правой руке отсутствуют большой и указательный пальцы, на левой руке отсутствует мизинец. Уехал на своем автомобиле «ДЕУ-Нексия» серого цвета, госномер К485ХР 96, - говорится в ориентировке.

Фото: пресс-группа МУ МВД России "Нижнетагильское"

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавших мужчин, просят сообщить в отдел полиции № 16 по телефону 8 (3435) 97-64-02 - дежурная часть или по телефону 02.

ИСТОЧНИК KP.RU