Более 155 млн рублей направила Свердловская магистраль на природоохранную деятельность в 2018 году

СЕГОДНЯ 11:36 2019-03-26T11:36:34+03:00

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На Свердловской железной дороге подвели итоги работы в области защиты окружающей среды в 2018 году. С января по декабрь на реализацию экологических программ было направлено 155,3 млн рублей. Приоритетными направлениями являются снижение негативного воздействия технологической деятельности на окружающую среду, внедрение современных ресурсосберегающих технологий, создание системы эффективного обращения с отходами.

В 2018 году подразделения региональных дирекций и филиалов ОАО «РЖД» в границах магистрали снизили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников на 5,8% (в сравнении с 2017 годом). Сброс недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты снизился на 4,7%. Расширена практика селективного сбора отходов и вовлечения их во вторичный оборот. За год передано во вторичный оборот 123 тонны бумаги и картона, более пяти тонн пластика. Увеличилась доля использования биоразлагаемых пакетов и упаковок вместо полиэтиленовых. Ртутьсодержащие лампы заменяются на другие типы энергоэффективных осветительных приборов.

Проведение ежемесячной акции по минимизации негативного воздействия на окружающую среду «Зеленая пятница» позволило сэкономить 29,4 тыс. кВт электроэнергии, более 267 тонн топливно-энергетических ресурсов (природный газ, уголь, мазут, бензин, дизельное топливо). Экономический эффект превысил четыре миллиона рублей.

Общие затраты ОАО «РЖД» на природоохранную деятельность в 2018 году достигли 8,5 млрд рублейФото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В границах дороги проведено несколько масштабных экологических акций и субботников, в которых приняли участие более 30 тыс. работников магистрали. В общей сложности была убрана территория площадью более 4,7 млн кв. м, вывезено 870 тонн отходов. Железнодорожниками высажено более 61 тыс. деревьев.

Специалисты Центра охраны окружающей среды СвЖД осуществляют постоянный мониторинг экологической обстановки вблизи объектов железнодорожного транспорта. В 2018 году проведено более 49,9 тысяч анализов и проб (из них 16,58 тыс. – по контролю воздушной среды; 13,3 тыс. – водной среды). В рамках программы «Обеспечение экологической безопасности» приобретено современное лабораторное оборудование.

Общие затраты ОАО «РЖД» на природоохранную деятельность в 2018 году достигли 8,5 млрд рублей. Были введены в эксплуатацию 22 объекта теплоснабжения с применением энергосберегающих технологий, 9 сооружений для очистки сточных вод и оборудования и т. п.

ИСТОЧНИК KP.RU