2019-03-26T11:28:24+03:00
Общество

Последние выходные марта в Екатеринбурге будут отмечены ярмаркой выходного дня

Свой товар жителям и гостям города представят производители со всего уральского региона
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Парковка на время работы ярмарки будет закрытаПарковка на время работы ярмарки будет закрытаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Традиционная весенняя ярмарка с участием местных сельхозпроизводителей и фермерских хозяйств пройдет на площади 1905 года в центре Екатеринбурга в предстоящий уик-энд.

30 и 31 марта здесь развернутся торговые ряды, которые будут заполнены колбасными и мясными деликатесами, молоком и молочными продуктами, сырами и копченостями, овощами и фруктами, грибами и ягодами, орехами и сухофруктами. Кроме того, на ярмарке можно будет попробовать и купить сладости, мед, рыбу и морепродукты.

- Здесь же, можно будет приобрести изделия декоративно-прикладного искусства, сувениры из бересты, керамики, стекла, дерева, кожи и замши, красивейшие плетёные изделия, гобелены и картины, куклы и матрешки, изящные вязанные вещи, яркие платки и шарфы, - рассказали в Центре организации выставок и ярмарок.

Парковка на Площади будет закрыта с 19:00 пятницы до 18:00 воскресенья. Оставить свои машины автомобилисты смогут на примыкающих улицах Урицкого и Володарского, а также в подземном паркинге ТРЦ "Пассаж".

ИСТОЧНИК KP.RU

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