2019-03-26T11:00:32+03:00
Происшествия

В Ревде беспризорная собака покусала нескольких детей

Одному пришлось зашивать ногу
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность"Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Следственный отдел Ревды возбудил уголовное дело по факту нападения бездомной собаки на детей.

По предварительным данным, инцидент произошел во дворе дома по улице Российской, 35. Выскочивший вдруг пес бросился на гуляющих детей. Один из пострадавших получил укусы рук и ног. Некоторые раны медикам пришлось зашивать.

- Устанавливаются все обстоятельства случившегося, в том числе конкретные должностные лица, в компетенцию которых входит отлов бродячих животных и недопущение подобных фактов. Для определения точной степени тяжести вреда, причинённого здоровью ребёнка, будет проведена соответствующая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Уголовное дело возбуждено по статье "Халатность".

ИСТОЧНИК KP.RU

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