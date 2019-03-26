На Сортировке заменят шесть остановок за 1,4 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 10:30 2019-03-26T10:31:06+03:00

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В Екатеринбурге до 30 июня в районе Сортировки заменят несколько трамвайных и автобусных остановок. Электронный аукцион на сайте госзакупок проведут 8 апреля, его начальная цена составит 1 440 000 рублей.

Речь идет об автобусных остановках «Таганский ряд» по улице Технической в сторону центра города – здесь установят два навеса для ожидания транспорта. Также будет заменен навес остановки «Автомагистральная» по улице Бебеля в сторону центра. Кроме этого, на остановочном комплексе «Вокзальная» по улице Стрелочников в сторону центра города появится новый навес.

Эскиз автобусной остановки. Фото: официальная документация проекта

Коснутся перемены и двух трамвайных остановок на Сортировке. Так, на остановочном комплексе «Школа имени Рахманинова» навесы будут заменены в обоих направлениях, а на «Кишиневской» - в сторону Семи ключей.

ИСТОЧНИК KP.RU