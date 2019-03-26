В Екатеринбурге на 40 участках дорог заменят асфальт, светофоры и знаки

СЕГОДНЯ 09:07 2019-03-26T09:14:06+03:00

Контракт с победителем тендера будет заключен до 20 сентября этого года Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге ищут подрядчика, который займется ремонтом дорог общего пользования местного значения, а также заменой светофоров и дорожных знаков. По данным сайта госзакупок, стоимость контракта составит 95 миллионов рублей.

Самые масштабные работы запланированы на улице Малышева - здесь будут ремонтировать сразу семь участков. Также дорожники выйдут на улицы Стрелочников, Черепанова, Мира, Декабристов, Щербакова, Амундсена, Куйбышева, Таганская, Шефская, Индустрии и Восточная.

Аукцион пройдет 15 апреля. Контракт с победителем тендера будет заключен до 20 сентября этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU