В Екатеринбурге на 40 участках дорог заменят асфальт, светофоры и знаки
На работы потратят 95 миллионов рублей
Контракт с победителем тендера будет заключен до 20 сентября этого годаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
В Екатеринбурге ищут подрядчика, который займется ремонтом дорог общего пользования местного значения, а также заменой светофоров и дорожных знаков. По данным сайта госзакупок, стоимость контракта составит 95 миллионов рублей.
Самые масштабные работы запланированы на улице Малышева - здесь будут ремонтировать сразу семь участков. Также дорожники выйдут на улицы Стрелочников, Черепанова, Мира, Декабристов, Щербакова, Амундсена, Куйбышева, Таганская, Шефская, Индустрии и Восточная.
Аукцион пройдет 15 апреля. Контракт с победителем тендера будет заключен до 20 сентября этого года.
ИСТОЧНИК KP.RU