2019-03-26T08:31:32+03:00
Общество

В «Кольцово» задержали пассажира, который нелегально привез из Грузии 9 килограммов пластыря

Стоимость медицинского багажа составила почти два миллиона рублей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: пресс-служба Уральского таможенного управленияФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
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В аэропорту «Кольцово» таможенники задержали пассажира, который пытался незаконно провезти медицинские препараты. Мужчина, прилетевший в Екатеринбург из Тбилиси, уверенно прошагал в «зеленый коридор» с багажом и большой коробкой весом 9 килограммов.

Именно последняя и вызвала у таможенников подозрения и, как оказалось, не напрасно. Внутри проверяющие обнаружили 400 рассасывающихся пластырей для остановки кровотечения, которые применяют в нейрохирургии. Все бы ничего, но товар оказался незадекларированным.

Пассажир в свое оправдание рассказал, что лишь выполнил просьбу грузинских друзей и привез пластыри для крупного дистрибьютора медицинских препаратов. Стоимость этой партии порядка 1,8 миллионов рублей.

- На пассажира возбуждено дело об административном правонарушении. Если вина уральского предпринимателя будет доказана, его ждет крупный административный штраф с возможной конфискацией всей партии, - рассказал начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово Дмитрий Шишкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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