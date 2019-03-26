Житель Екатеринбурга, спасаясь от пожара, выпрыгнул с четвертого этажа

СЕГОДНЯ 07:13 2019-03-26T07:13:32+03:00

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В Екатеринбурге минувшей ночью на Уралмаше мужчина выпрыгнул из окна четвертого этажа. Это был единственный выход попытаться спасти свою жизнь.

Около 2:30 в квартире пострадавшего на улице Кировоградская, 7 произошло возгорание. В это время жильцы уже спали, как и хозяин жилища. Когда мужчина проснулся, огонь уже вовсю бушевал, отрезав путь к входной двери. И тогда погорелец, не долго думая, распахнул окно и прыгнул. Приземление оказалось весьма удачным, но госпитализация мужчине все же потребовалась.

- На площади 30 квадратных метров повреждены стены, перекрытие и домашние вещи, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - Пожарно-спасательными подразделениями эвакуированы по лестничным маршам 17 человека, из них 1 ребёнок. В тушении пожара были задействованы 7 единиц техники, 31 человек личного состава.

Квартиру потушили спустя три часа. Жилище выгорело почти полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU