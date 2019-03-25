2019-03-25T16:44:54+03:00
Недвижимость

Перекроют ненадолго: в центре Екатеринбурга заменят канализацию

Ремонтные работы развернут по улице Малышева на два квартала
Лев ИСТОМИН
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Работы пройдут на одной из самых оживленных улиц. Фото: сервис Яндекс.КартыРаботы пройдут на одной из самых оживленных улиц. Фото: сервис Яндекс.Карты
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В Екатеринбурге в этом году заменят канализацию в одном из самых оживленных мест – по улице Малышева на участке от Восточной до Луначарского. Работами будет руководить городской «Водоканал».

В компании сообщают, что неудобства для автомобилистов будут минимальны, так как работы проведут бестраншейным способом перекладки. Причина замены – ошибки в проектировании канализации в советские годы.

- Коллектор проложили в середине прошлого века с нарушением гидравлических режимов. Запланированный диаметр там – 400 мм, но есть участки диаметром 250 мм. Это приводит к неэффективной работе: стоки из домов по улице Мира создают подпор на участке канализации в районе Восточной-Генеральской, - рассказали в пресс-службе «Водоканала».

Работы, скорее всего, проведут летом этого года. Фото: Яндекс.Карты

Работы, скорее всего, проведут летом этого года. Фото: Яндекс.Карты

Когда начнется ремонт – пока неизвестно, так как компания сейчас занимается поиском подрядчика, который создаст проект. Начальная стоимость работ – 20 миллионов 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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