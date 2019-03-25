В Екатеринбурге подросли цены на наружную рекламу

СЕГОДНЯ 14:25 2019-03-25T14:45:42+03:00

В отдаленных районах не все щиты заняты рекламщиками Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге с 1 апреля на 10 % вырастут цены на размещение наружной рекламы. Соответствующее постановление подписал мэр уральской столице Александр Высокинский. Ставка выросла с 730 до 805 рублей на 1 квадратный метр.

При этом в городе продолжат действовать корректировочные коэффициенты, которые были приняты 7 лет назад: если рекламодатель размещает щиты общим объемом от 150 квадратных метров, то платит только 70 % от базовой ставки. В случае размещения социальной рекламы скидка составит 24 % .

Дороже всего размещать рекламу по-прежнему в центре города. Специалисты мэрии Екатеринбурга отмечают, что повышение ставок принесет в бюджет 3,5 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU