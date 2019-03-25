2019-03-25T14:48:58+03:00
Общество

«Комсомольская правда» стала самым популярным сайтом на Урале. Почему?

Разбираем рейтинги сервиса «Яндекс.Радар»
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Фото: Лев ИстоминФото: Лев Истомин
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Второй месяц сайт «Комсомольская правда» - Екатеринбург» занимается лидирующую позицию в рейтинге «Яндекс. Радар». Этот сервис используется для отслеживания посещаемости сайтов, рассчитывая месячную аудиторию на основе других продуктов «Яндекса», в числе которых новостные агрегаторы, браузер, Дзен и т.д.

Лидером рейтинга региональный сайт «Комсомолки» стал в феврале 2019 года. За 25 дней весны ему удалось сохранить первое место в списке.

Такой результат нам помогли обеспечить яркие, интересные материалы на самые разные темы, которые нашли живой отклик у наших читателей и собрали десятки и даже сотни тысяч прочтений.

В феврале мы рассказали историю о том, как под Качканаром водитель автобуса высадил студентку ночью на заснеженной трассе. Девушке чудом удалось избежать гибели на морозе.

Также мы проверили слух о том, что молодой учительнице в одной из школ Екатеринбурга за ведение занятий платили всего 1 700 рублей в месяц. На сайте появились несколько материалов о загадках, связанных с перевалом Дятлова.

В конце зимы мы запустили два конкурса, набравших сотни тысяч просмотров, десятки тысяч лайков и тысячи комментариев. Вместе с читателями мы выбирали самую красивую сотрудницу Росгвардии и запустили голосование по конкурсу «Клиника года», который завершится в июне.

В начале весны наши журналисты озадачились судьбой частного госпиталя Владислава Тетюхина в Нижнем Тагиле и даже съездили к миллиардеру, чтобы узнать, продолжит ли работу медицинское учреждение.

Также мы рассказали о банде хакеров, которые опустошали банковские счета уральцев и выслеживали миллионеров, о бывших заключенных женской колонии на Урале, где издевались над людьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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