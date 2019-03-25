Авторами «кастинга» с актером Буруновым в Екатеринбурге оказались мошенники

СЕГОДНЯ 12:30 2019-03-25T14:50:17+03:00

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Громкая новость о том, что в Екатеринбурге пройдет кастинг для участия в съемках второго сезона телесериала «Мылодрама» с Сергеем Буруновым в главной роли, оказалась уловкой мошенников.

Именно они распространили информацию о том, что для участия в кастинге нужны юноши и девушки в возрасте от 16 до 30 лет, а также мужчины и женщины до 45 лет. Им обещали оплатить каждый съемочный день.

В пресс-службе телеканала «Пятница», который занимается съемками сериала, категорически опровергли эту информацию.

- Это мошенничество. Все кастинги телеканала, а также участие в его проектах проходят на бесплатной основе. В настоящее время на территории Екатеринбурга и других городов России НЕ проводятся съемки сериала «Мылодрама». «Пятница» убедительно просит не поддаваться на уловки мошенников, проявлять бдительность и проверять информацию на сайте телеканала www.friday.ruили писать на почту info@fridaу.ru для получения официальных данных.

ИСТОЧНИК KP.RU