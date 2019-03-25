2019-03-25T12:22:58+03:00
Общество

На Урале за «черными лесорубами» будут следить из космоса

Особое внимание обратят на девять лесничеств
Лев ИСТОМИН
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на Урале стали реже незаконно вырубить деревьяна Урале стали реже незаконно вырубить деревьяФото: Алексей БУЛАТОВ
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В 2019 году за незаконным уничтожением леса в девяти лесничествах Свердловской области будут следить из космоса. Специалисты будут выявлять «черных лесорубов» в Алапаевском, Билимбаевском, Ивдельском, Кушвинском, Нижнетагильском, Новолялинском, Режевском, Свердловском и Шалинском лесничествах.

Больше всего незаконных вырубок леса зафиксировано в Алапаевском лесничестве, за которым с прошлого года ведется непрерывный надзор из космоса. Снимки передаются в региональное министерство природных ресурсов и экологии.

За остальными лесничествами уже начали наблюдать, информацию о всех незаконных вырубках в надзорное ведомство передадут летом этого года. Реагировать на нарушения будут сотрудники лесной охраны.

Напомним, что в 2018 году контроль из космоса позволил обнаружить деятельность «черных лесорубов» в 11 лесничествах Свердловской области. Тогда же было зафиксировано снижение незаконного уничтожения леса на треть от показателей 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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