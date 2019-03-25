Студенты Уральского государственного университета путей сообщения получат гранты ОАО «РЖД» на разработку дипломных проектов

СЕГОДНЯ 11:50 2019-03-25T14:52:07+03:00

Все соискатели - студенты, которые по итогам промежуточной аттестации учились на «отлично» и «хорошо» в течение не менее двух следующих друг за другом семестров, предшествующих присуждению гранта Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В целях повышения качества подготовки специалистов, материального поощрения научно-технической и инновационной деятельности студентов вузов железнодорожного транспорта, содействия внедрению новой техники и технологий, ОАО «РЖД» ежегодно, на конкурсной основе, присуждает гранты на разработку выпускных квалификационных работ.

Гранты на разработку дипломных проектов выплачиваются соискателям, представляющим основные железнодорожные специальности. Для студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, ежегодно присуждается 150 грантов, по программам высшего образования - 200 грантов.

В 2019 году на Свердловской железной дороге гранты ОАО «РЖД» получат 15 студентов Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС) и 12 студентов колледжей железнодорожного транспорта. Тематику дипломных проектов утверждает комиссия ОАО «РЖД», в список тем входят: техническая эксплуатация подвижного состава, организация перевозок и управление на транспорте, строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, информационные системы и технологии и т.д.

Например, среди заявленных такие актуальные и стратегически важные темы, как «Оптимальная модель плеч обслуживания локомотивов и локомотивных бригад на полигоне Северного широтного хода», «Техническое обслуживание поездов повышенного веса и длины на полигоне Свердловской железной дороги», «Текущее содержание и ремонт искусственных сооружений на малодеятельных участках» и др.

Все соискатели - студенты, которые по итогам промежуточной аттестации учились на «отлично» и «хорошо» в течение не менее двух следующих друг за другом семестров, предшествующих присуждению гранта; а также принимали активное участие в научно-исследовательской деятельности, осуществляемой образовательным учреждением или общественными организациями в течение года, предшествующего присуждению гранта.

Дипломные проекты по темам, определяемым ОАО «РЖД», после защиты рекомендованы к внедрению на производстве. Их применение на практике призвано усовершенствовать технологические процессы.

Список грантополучателей можно посмотреть на сайте СвЖД.

ИСТОЧНИК KP.RU