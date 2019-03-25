В гендерные праздники свердловские мужчины оказались многословнее женщин

СЕГОДНЯ 11:27 2019-03-25T14:55:41+03:00

В этом году мужчины чаще поздравляли женщин Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Оператор мобильной связи «Урал - Tele2» сравнил итоги пользовательской активности екатеринбургских абонентов в гендерные праздники. В Международный женский день «Tele2» зафиксировала наиболее высокую активность абонентов в части использования голосового трафика и СМС.

Мобильный оператор «Tele2» проанализировал активность абонентов Свердловской области 23 февраля и 8 марта. По статистике, общее количество голосовых вызовов в Международный женский день и число звонков, совершенных в День защитника Отечества было примерно одинаково. Традиционно более многословные женщины в праздничные дни неожиданно уступили мужской половине по продолжительности вызовов: по оценке специалистов, поздравления с Днем 8 Марта были на 13 % длиннее.

Высокая активность в Международный женский день «Tele2» наблюдалась и в других каналах связи. Количество СМС, отправленных мужчинами в этот праздник, на 11 % превысило аналогичный показатель, зафиксированный оператором в День защитника Отечества. В связи с растущей популярностью соцсетей и мессенджеров «Tele2» также сравнила использование интернет-трафика в праздничные дни. Количество скачанных гигабайтов в Международный женский день примерно равно объему data-трафика, использованного 23 февраля.

Кроме того, «Tele2» проанализировала появление новых устройств в своей сети 23 февраля и 8 марта. Оператор предположил, что смартфоны могли стать подарком к одному из гендерных праздников. По статистике, количество таких девайсов у мужчин в День защитника Отечества и у женщин 8 Марта выросло примерно одинаково, качестве подарка клиенты выбирали смартфоны брендов: Samsung, Huawei, Apple, Nokia, Xiaomi.

ИСТОЧНИК KP.RU