2019-03-25T10:06:05+03:00
Происшествия

В Нижнем Тагиле на 35 лет посадили трио наркосбытчиков

Кроме того, у подельников обнаружили незаконный арсенал оружия
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Нижнем Тагиле вынесли приговор ОПГ наркосбытчиков, которую организовала местная жительница Александра Геворгян. До этого в течение полугода женщина справлялась сама, сумев продать через «закладки» 200 граммов героина. Однако потом дилер решила найти себе помощников - ими стали Юлия Калимуллина и Али Мамедов.

Новенькие приобретали большие партии наркотических средств, проверяли их качество, расфасовывали и раскладывали по «тайникам».

- Мамедова и Калимуллину поймали с поличным, когда соучастники везли из Перми 770 граммов героина. Кроме наркотиков в автомобиле изъят принадлежащий Мамедову револьвер с 9 патронами, калибра 5,6 миллиметров, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - При проведении обыска в доме руководитель преступной группы Геворгян обнаружено наркотическое средство карфентанил, массой более 35 граммов, от которого она пыталась избавиться, выбросив сверток из окна.

Суд назначил Александре Геворгян 14 лет колонии общего режима со штрафом 150 тысяч рублей, Юлия Калимуллина получила 10 лет лишения свободы со штрафом 60 тысяч, Али Мамедову дали 11 лет колонии строгого режима со штрафом 80 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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