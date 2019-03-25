В Екатеринбурге будут судить угонщика, который крал «ГАЗели» для продажи в Омске

СЕГОДНЯ 09:12 2019-03-25T09:17:52+03:00

Попался автовор вместе с подельниками по время плановой проверки сотрудниками ДПС

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В Екатеринбурге закончено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя, который вместе с двумя подельниками угонял отечественные автомобили. Мишенью воров становились исключительно «ГАЗели». За два месяца преступное трио похитило три машины. Два фургона угонщики успели перегнать в Омскую область и продать. Сумма ущерба составила 1,2 миллиона рублей.

Попался автовор вместе с подельниками по время плановой проверки сотрудниками ДПС, когда наряд остановил Mercedes.

- При визуальном осмотре салона иномарки полицейские обратили внимание, что на заднем сидении лежит спецоборудование, предназначенное для хищения транспортных средств. На вопрос о происхождении устройств мужчины ничего внятного пояснить не смогли, - рассказали в отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. - Затем госавтоинспекторы вызвали на место следственно-оперативную группу. Водитель и пассажир Mercedes были задержаны.

Обвиняемый свою вину признал и согласился на сотрудничество с органами предварительного следствия. По его показаниям был пойман третий подельник.

До решения суда обвиняемый будет находиться под подпиской о невыезде. Ему грозит до 10 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU