В начале недели свердловчан ждет пасмурная погода и дожди
В Свердловской области на этой неделе станет еще теплее, но при этом еще дождливее. Осадки будут усиливаться прямо пропорционально подъему столбиков термометров.
В понедельник, 25 марта, синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Днем температура воздуха составит +6, +11 градусов, местами пройдет мокрый снег, возможны дожди. Утром на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный 6-11 метров в секунду.
Во вторник, 26 марта, сохранится переменная облачность и осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем будет +3, +8 градусов, ночью +2, -3. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду.
В среду, 27 марта, будет переменная облачность, мокрый снег с дождем. Днем столбики термометров поднимутся до +5, +10 градусов, ночью возможны похолодания до -6. Ветер западный, юго-западный 3-8 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU