В начале недели свердловчан ждет пасмурная погода и дожди

СЕГОДНЯ 08:20 2019-03-25T08:24:24+03:00

Резиновые сапоги и зонт придутся как нельзя кстати Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вдобавок ко всему будет ветрено

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В Свердловской области на этой неделе станет еще теплее, но при этом еще дождливее. Осадки будут усиливаться прямо пропорционально подъему столбиков термометров.

В понедельник, 25 марта, синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Днем температура воздуха составит +6, +11 градусов, местами пройдет мокрый снег, возможны дожди. Утром на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный 6-11 метров в секунду.

Во вторник, 26 марта, сохранится переменная облачность и осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем будет +3, +8 градусов, ночью +2, -3. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду.

В среду, 27 марта, будет переменная облачность, мокрый снег с дождем. Днем столбики термометров поднимутся до +5, +10 градусов, ночью возможны похолодания до -6. Ветер западный, юго-западный 3-8 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU