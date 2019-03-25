2019-03-25T08:09:50+03:00
Общество

Тагильчанин, чтобы оставаться водителем, заплатил своему ребенку 200 тысяч алиментов

Должник не захотел расставаться с машиной и тут же погасил всю сумму
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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За три дня мужчина выплатил почти 200 тысяч рублейЗа три дня мужчина выплатил почти 200 тысяч рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижнем Тагиле отец-алиментщик погасил весь долг, когда узнал, что может лишиться автомобиля.

По решению суда 37-летний мужчина должен был ежемесячно выплачивать на содержание несовершеннолетней дочери четверть всех своих доходов, но не делал этого. В результате у уральца накопился долг почти в 200 тысяч рублей.

Вразумить мужчину помогла его привязанность к машине. После розыска должника, приставы предупредили отца, что теперь он ограничен в праве управления автомобилем.

- Должник забеспокоился, что станет пешеходом, и в трехдневный срок погасил всю сумму задолженности, - рассказали в УФССП по Свердловской области. - 196 тысяч рублей было перечислено на депозитный счет структурного подразделения. Скоро ребенок получит причитающееся ему материальное содержание от родителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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