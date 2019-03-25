Тагильчанин, чтобы оставаться водителем, заплатил своему ребенку 200 тысяч алиментов
В Нижнем Тагиле отец-алиментщик погасил весь долг, когда узнал, что может лишиться автомобиля.
По решению суда 37-летний мужчина должен был ежемесячно выплачивать на содержание несовершеннолетней дочери четверть всех своих доходов, но не делал этого. В результате у уральца накопился долг почти в 200 тысяч рублей.
Вразумить мужчину помогла его привязанность к машине. После розыска должника, приставы предупредили отца, что теперь он ограничен в праве управления автомобилем.
- Должник забеспокоился, что станет пешеходом, и в трехдневный срок погасил всю сумму задолженности, - рассказали в УФССП по Свердловской области. - 196 тысяч рублей было перечислено на депозитный счет структурного подразделения. Скоро ребенок получит причитающееся ему материальное содержание от родителя.
ИСТОЧНИК KP.RU