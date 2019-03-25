Екатеринбуржцы составили петицию против строительства арены на месте снесенной телебашни

СЕГОДНЯ 07:18 2019-03-25T07:28:45+03:00

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Екатеринбургские общественники просят президента Владимира Путина запретить строительство Ледовой Арены на месте снесенной телебашни.

Главный недострой города и самый высокий объект на азиатской части России взорвали 24 марта 2018 года. А в августе власти утвердили проект, по которому на освободившемся пятачке появится арена на 15 000 зрителей.

Члены общественного движения «Реальная история» уверены, что спортобъект на улице Степана Разина уничтожит историческую и природную среду центра города. Поэтому горожане составили петицию против возведения УГМК Арены. Документ екатеринбуржцы отправили на имя Президента, председателя правительства РФ и в Минкульт.

Фото: УГМК

- В площадку арены включают даже находящиеся на охране усадьбы. Въезды в подземный паркинг арены планируют через усадьбы почётных граждан города Казанцевых, уничтожая вековые сады. Массивное сооружение арены давит несоразмерным масштабом самый ценный в Екатеринбурге исторический район Царского моста. Такая застройка уничтожает потенциал уникального историко-культурного и туристического центра, - говорится в петиции. - Планируют уменьшить даже реку Исеть в этом месте с 1,49 га до 1,21 га, «подвигая» берег для размещения арены.

Также общественники подчеркивают, что строительство Арены приведет к еще большей транспортной загруженности на дорогах.

На данный момент петицию подписали 80 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU