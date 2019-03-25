В Екатеринбурге ищут массовку для съемок сериала, где главную роль играет Сергей Бурунов

СЕГОДНЯ 01:37 2019-03-25T01:40:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге пройдут съемки нескольких эпизодов второго сезона сериала «Мылодрама», главную роль в котором исполнит Сергей Бурунов. Разумеется, не обойтись без массовки, которую наберут из жителей уральской столицы. Создатели сериала во главе с режиссером Ильей Куликовым ищут мужчин и женщин в возрасте от 16 до 45 лет. Телевизионщики оплатят рабочую смену и возможные переработки.

Чтобы принять участие в съемках, необходимо отправить заявку на почту legiofelix@inbox.ru с темой «Массовка», указать фамилию, имя и отчество, возраст, рост, размер одежды и обуви, телефон и прикрепить 3 актуальных фото.

Сериал «Мылодрама» выйдет на телеканале «Пятница»Фото: Борис КУДРЯВОВ

Отметим, что по сюжету сериала генеральным директором крупного телеканала нанимают автозаправщика-неудачника и назначают его ответственным за съемки нового сериала. Один из владельцев телеканала надеется, что новый проект провалится, и акции канала упадут, но к всеобщему удивлению сериал становится успешным.

ИСТОЧНИК KP.RU