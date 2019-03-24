2019-03-24T17:55:36+03:00
Общество

На улице Белинского мусоровоз провалился колесом под землю

По словам очевидцев, из-за растаявшего снега "поплыла" тротуарная плитка
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Земля не выдержала тяжелый мусоровоз. Фото: Евгений ВоронцовЗемля не выдержала тяжелый мусоровоз. Фото: Евгений Воронцов
Изменить размер текста:

ДТП с участием мусоровоза случилось сегодня рядом с гостиницей Атриум Палас Отель, что на перекрестке улиц Куйбышева и Белинского. Грузовик, проезжая по плитке, внезапно... провалился сквозь нее. Правда, не весь, а только одним колесом. Как уточняют люди, работающие в том районе - проблема с плиткой там довольно частое явление.

- Там, где провалилась машина, стоит что-то типа контрольно-пропускного пункта, - рассказывает Евгений Воронцов, очевидец. - Там стоят датчики и шлагбаум. И проблема в том, что после шлагбаума там горка из плит, и она наискосок. Снега было много. Его не убирают . По итогу все тает и "плывет". По весне там постоянно проблемы с плиткой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
64-летний уралец попытался пронести в колонию 18 сотовых телефонов
Во вторник в Екатеринбурге столбики термометров поднимутся до +5 градусов
Житель Камышлова перевел деньги мошенникам за машину, которую он видел только на фотографии в Интернете
«Забросила деньги на шифоньер, чтобы снять порчу»: в Богдановиче ищут мошенницу
В Екатеринбурге из окна горящей квартиры выпрыгнул ее хозяин
Ночью на дублере Сибирского тракта 26-летний водитель «Мазды» погиб, врезавшись в грузовик
Пропавшую в Екатеринбурге девушку с татуировкой на груди нашли
Якуб Коварж покинул «Автомобилист»
В лидерах – «японцы»: на Урале растут продажи подержанных мотоциклов
Жителям Уралмаша вернули электричество
Космонавт Сергей Прокопьев летит в Екатеринбург
Безбашенный город: поэты Екатеринбурга вспомнят телебашню стихами в баре
В домах на ВИЗе понизят температуру, чтобы отремонтировать трубопровод