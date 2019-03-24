На улице Белинского мусоровоз провалился колесом под землю

СЕГОДНЯ 17:55 2019-03-24T17:55:36+03:00

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ДТП с участием мусоровоза случилось сегодня рядом с гостиницей Атриум Палас Отель, что на перекрестке улиц Куйбышева и Белинского. Грузовик, проезжая по плитке, внезапно... провалился сквозь нее. Правда, не весь, а только одним колесом. Как уточняют люди, работающие в том районе - проблема с плиткой там довольно частое явление.

- Там, где провалилась машина, стоит что-то типа контрольно-пропускного пункта, - рассказывает Евгений Воронцов, очевидец. - Там стоят датчики и шлагбаум. И проблема в том, что после шлагбаума там горка из плит, и она наискосок. Снега было много. Его не убирают . По итогу все тает и "плывет". По весне там постоянно проблемы с плиткой.

ИСТОЧНИК KP.RU