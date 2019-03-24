2019-03-24T15:47:40+03:00
Происшествия

64-летний уралец попытался пронести в колонию 18 сотовых телефонов

Его задержали при передачи свертка осужденному
Данил СВЕЧКОВ
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В пакете были сотовые телефоны, сим-карты, МР3-плееры, мини-гарнитуры, зарядные устройства и четыре колоды игральных карт. Фото: ГУФСИН по Свердловской областиВ пакете были сотовые телефоны, сим-карты, МР3-плееры, мини-гарнитуры, зарядные устройства и четыре колоды игральных карт. Фото: ГУФСИН по Свердловской области
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Сотрудники исправительной колонии №54, что под городом Новая Ляля, не дали пронести на территорию режимного учреждения сверток с телефонами.

- На автостоянке режимной территории учреждения сотрудниками оперативного отдела при попытке передачи пакета осужденному-поселенцу, задержан гражданин 1955 года рождения, - сообщают в ГУФСИН по Свердловской области. - Данный гражданин прибыл на автостоянку режимной территории на такси.

В пакете было 18 сотовых телефонов, 18 сим-карт, 1 МР3-плеер, 9 мини-гарнитур, 27 зарядных устройств к сотовому телефону и четыре колоды игральных карт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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