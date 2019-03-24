Во вторник в Екатеринбурге столбики термометров поднимутся до +5 градусов
Правда, в понедельник и среду будет прохладно
В такую погоду неплохо бы иметь при себе резиновые сапоги, чтобы идти по слякоти.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На следующей неделе Екатеринбург ожидает теплая погода, правда, начнется все с холодов. Так, в понедельник ночью будет -1…-3 градуса Цельсия. А днем -6…-11, из-за чего на дорогах может образоваться гололед. Зато во вторник все начнет таять, так как ночью столбики термометра поднимутся до 0 градусов, а днем до +5.
- Будет облачно с прояснениями, - сообщают в ФГБУ «Уральское УГМС». - Ночью умеренные, днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.
А в среду снова похолодает. Ночью будет от -1 до -3 градусов. Днем от -6 до -8.
ИСТОЧНИК KP.RU