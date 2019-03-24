2019-03-24T12:12:51+03:00
Происшествия

Житель Камышлова перевел деньги мошенникам за машину, которую он видел только на фотографии в Интернете

Добычей злоумышленников стали 80 тысяч рублей
Данил СВЕЧКОВ
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Покупатель остался и без машины, и без денег.Покупатель остался и без машины, и без денег.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Доверчивый житель Камышлова стал жертвой интернет-мошенников. На одном из сайтов мужчина увидел объявление о продаже автомобиля по цене значительно ниже среднерыночной.

- Не удостоверившись в наличии правоустанавливающих документов, мужчина по средствам безналичной операции перевел на указанный в объявлении счет 80 000 рублей в счет оплаты, при этом договор продажи заключен не был и автомобиль он видел только на фото в сети, - поясняют в ГУ МВД по Свердловской области.

В итоге мужчина остался и без денег и без машины. Полиция возбудила уголовное дело по статье "мошенничество". Сейчас злоумышленника ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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