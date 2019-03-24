«Забросила деньги на шифоньер, чтобы снять порчу»: в Богдановичу ищут мошенницу

СЕГОДНЯ 10:42 2019-03-24T10:45:15+03:00

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В полицию Богдановича за помощью обратилась 67-летняя местная жительница. Женщина пожаловалась на мошенницу.

- В дневное время женщина находилась дома одна, - поясняют в ГУ МВД по Свердловской области. - Услышав звонок входной двери, она вышла во двор своего частного домовладения. Во дворе находилась незнакомая женщина. На вопрос хозяйки «что она делает во дворе?», та представилась соседкой, проживающей неподалеку, и без приглашения прошла в дом.

Внутри незнакомка стала говорить, что на семью женщины якобы наведена порча и что только она может ее спасти.

- Потерпевшая поверила и стала выполнять ее указания, - уточняют в полиции. - Незнакомка попросила стакан воды и золотые изделия, которые у нее имеются. Хозяйка сняла с себя золотые украшения. Помимо этого, по указу незнакомки, она отдала имеющиеся в доме 19 000 рублей, и как та просила, передала ей белую тканевую салфетку.

Мошенница завернула деньги и украшения в салфетку и забросила на шифоньер, сказав, что через три часа после ее ухода, нужно будет достать этот сверток, развязать его, золото и деньги окропить святой водой. Однако впоследствии выяснилось, что в свертке не было ничего. Незнакомка успели переложить деньги и драгоценности к себе в карман. Теперь мошенницу ищут.

Ее приметы: славянская внешность, около пятидесяти лет, среднее телосложения, рост около 170 сантиметров, в бордовом пуховике, из-под шапки темного цвета выглядывали темные волосы.

ИСТОЧНИК KP.RU