В Екатеринбурге из окна горящей квартиры выпрыгнул ее хозяин

СЕГОДНЯ 09:01 2019-03-24T09:01:59+03:00

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В переулке Асбестовском случилось ЧП - загорелась квартира на четвертом этаже 17-этажного дома. Как сообщают очевидцы, в доме не сработала система дымоудаления, из-за чего дым стал распространяться по коридорам здания до самого последнего этажа.

- По лестничным маршам было эвакуировано 20 человек, в том числе ребенок, - сообщают в службе спасения «Сова». - До прибытия огнеборцев из окна горящей квартиры выпрыгнул мужчина, хозяин квартиры. Ему была оказана медицинская помощь. Мужчина доставлен в ГКБ №23.

В МЧС уточняют, что огонь распространился на площадь в 20 квадратных метров. Тушили пламя пять пожарных машин.

ИСТОЧНИК KP.RU