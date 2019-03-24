Ночью на дублере Сибирского тракта 26-летний водитель «Мазды» погиб, врезавшись в грузовик

СЕГОДНЯ 08:11 2019-03-24T08:11:47+03:00

Большегруз в этот момент стоял на месте

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В четвертом часу ночи рядом с домом №38, что стоит на улице 40 лет ВЛКСМ, произошла авария. «Мазда», двигавшаяся по дублеру Сибирского тракта со стороны Екатеринбурга врезалась в стоявший грузовик «Фритлайнер».

- В результате ДТП водитель автомобиля «Мазда», 26-летний мужчина, скончался на месте происшествия, - сообщают в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - На место происшествия для установления предварительных причин аварии выезжали руководители Госавтоинспекции города Екатеринбурга, сотрудники МЧС России, следственно - оперативная группа.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU