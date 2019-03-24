Ночью на дублере Сибирского тракта 26-летний водитель «Мазды» погиб, врезавшись в грузовик
В четвертом часу ночи рядом с домом №38, что стоит на улице 40 лет ВЛКСМ, произошла авария. «Мазда», двигавшаяся по дублеру Сибирского тракта со стороны Екатеринбурга врезалась в стоявший грузовик «Фритлайнер».
- В результате ДТП водитель автомобиля «Мазда», 26-летний мужчина, скончался на месте происшествия, - сообщают в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - На место происшествия для установления предварительных причин аварии выезжали руководители Госавтоинспекции города Екатеринбурга, сотрудники МЧС России, следственно - оперативная группа.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU