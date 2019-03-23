Пропавшую в Екатеринбурге девушку с татуировкой на груди нашли

СЕГОДНЯ 15:48 2019-03-23T15:48:28+03:00

Она попала в руки полиции

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На этой неделе в Екатеринбурге объявили в розыск 19-летнюю Юлию Шадрину. Девушка вышла из дома и пропала, перестав выходить на связь. Из особых примет знакомые указали на большую татуировку на груди.

Позже стало известно, что Юлия находилась под следствием по уголовному делу, возбужденному по факту кражи.

С субботу стало известно, что девушку нашли стражи порядка.

- Ее задержали полицейские, она жива, здорова, - рассказал «Комсомолке» ее знакомый Денис.

С пресс-службой городской полиции связаться пока не удалось

ИСТОЧНИК KP.RU