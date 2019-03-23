Пропавшую в Екатеринбурге девушку с татуировкой на груди нашли
Она попала в руки полиции
Фото: соцсети
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На этой неделе в Екатеринбурге объявили в розыск 19-летнюю Юлию Шадрину. Девушка вышла из дома и пропала, перестав выходить на связь. Из особых примет знакомые указали на большую татуировку на груди.
Позже стало известно, что Юлия находилась под следствием по уголовному делу, возбужденному по факту кражи.
С субботу стало известно, что девушку нашли стражи порядка.
- Ее задержали полицейские, она жива, здорова, - рассказал «Комсомолке» ее знакомый Денис.
С пресс-службой городской полиции связаться пока не удалось
ИСТОЧНИК KP.RU