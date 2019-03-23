Якуб Коварж покинул «Автомобилист»

СЕГОДНЯ 15:09 2019-03-23T15:09:13+03:00

Якуб Коварж несколько лет работал в составе команды на Урале Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Голкипер из Чехии Якуб Коварж покинул уральский хоккейный клуб «Автомобилист», за который он вышел на поле в более полусотне игр прошедшего чемпионата, одержав 40 побед.

- Прощай, «Авто». Ты навсегда в моем сердце, - написал хоккеист на своей страничке в Instagram.

Тридцатилетний голкипер в среднем отражал почти 94% бросков, при коэффициенте надежности 1,78. В Екатеринбурге Якуб Коварж провел пять сезонов, с перерывом на чемпионат 2016-2017 годов, когда он выходил на поле в составе команды «Северсталь».

Отметим, что ХК «Автомобилист» завершили чемпионат, вылетев из него во втором раунде плей-офф после игры с «Салаватом Юлаевым».

ИСТОЧНИК KP.RU