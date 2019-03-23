В лидерах – «японцы»: на Урале растут продажи подержанных мотоциклов
Технику активно скупают уже пятый год подряд
В лидерах по продажам - "японцы"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области пятый год подряд растут продажи подержанных мотоциклов. По итогам 2018 года регион вошел в пятерку лидеров в России по продаже старой мототехники.
Всего за прошлый год на вторичном рынке мотоциклов было выставлено 79 800 единиц техники, что на 8,3% больше, чем годом ранее. Эти цифры приводят аналитики из «Автостата».
Среди марок, которые покупают чаще всего – «японцы» Honda, Yamaha, Suzuki и Kawasaki. Ладее следуют BMW, Урал», «ИЖ», Harley-Davidson, Stels и Jawa.
Также активно подержанные мотоциклы покупают в обеих столицах и в центральных регионах страны.
ИСТОЧНИК KP.RU