2019-03-23T13:36:57+03:00
Авто

В лидерах – «японцы»: на Урале растут продажи подержанных мотоциклов

Технику активно скупают уже пятый год подряд
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
В лидерах по продажам - "японцы"В лидерах по продажам - "японцы"Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Свердловской области пятый год подряд растут продажи подержанных мотоциклов. По итогам 2018 года регион вошел в пятерку лидеров в России по продаже старой мототехники.

Всего за прошлый год на вторичном рынке мотоциклов было выставлено 79 800 единиц техники, что на 8,3% больше, чем годом ранее. Эти цифры приводят аналитики из «Автостата».

Среди марок, которые покупают чаще всего – «японцы» Honda, Yamaha, Suzuki и Kawasaki. Ладее следуют BMW, Урал», «ИЖ», Harley-Davidson, Stels и Jawa.

Также активно подержанные мотоциклы покупают в обеих столицах и в центральных регионах страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителям Уралмаша вернули электричество
Космонавт Сергей Прокопьев летит в Екатеринбург
Безбашенный город: поэты Екатеринбурга вспомнят телебашню стихами в баре
В домах на ВИЗе понизят температуру, чтобы отремонтировать трубопровод
В воздухе вредные примеси: на Урале продлили предупреждение о смоге
На Урале нашли способ спасения бригад «скорой помощи»
Жители Свердловской области отказались от экстремизма
Полицейские Тавды помогли потерявшемуся 3-летнему мальчику вернуться домой
В Екатеринбурге на неделю закрыли движение по улице Цвиллинга
Банк УРАЛСИБ занял 6 место в рейтинге крупнейших ипотечных банков по итогам 2018 года
В Екатеринбурге из БЦ «Демидов» вертолеты эвакуируют людей
Так сказал Пых: ежик из екатеринбургского зоопарка предсказал теплое и дождливое лето
Банк УРАЛСИБ принял участие в мероприятии «ОПОРЫ РОССИИ», посвященном реализации национального проекта по развитию предпринимательства
Суд закрыл бизнес уральца, регулярно попадавшегося на продаже контрафактной одежды
Детская железная дорога в Екатеринбурге выступит площадкой для художественного фестиваля
Госэкспертиза одобрила строительство моста через Тагильский пруд
В зоопарке Екатеринбурга родился жеребенок с разноцветными глазами
Кредитный портфель ВТБ в Свердловской области превысил 150 миллиардов рублей
В Екатеринбурге таможенники изъяли 1,5 тонны безакцизных сигарет из Киргизии
В Екатеринбурге до конца года на ремонт дорог потратят 1,5 миллиарда рублей
Холдинг «РЖД» обеспечит бесплатный проезд участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в течение всего мая
Выходные на Урале будут теплыми, но мокрыми и снежными
Время пошло: власти Екатеринбурга пообещали к 1 апреля вывезти из города весь снег
В Екатеринбурге во дворе дома сгорели три иномарки