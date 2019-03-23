Жителям Уралмаша вернули электричество
Утром в субботу в редакцию «Комсомолки» обратились несколько читателей, которые пожаловались на отсутствие электроэнергии в домах на улицах Ильича и Победы.
Как выяснилось, электроэнергия исчезла из-за повреждения линии электропередач на пересечении улиц Стачек и Красных Командиров.
- У нас электроэнергия пропала около 11 часов утра, говорят, что большая часть Уралмаша обесточена, - говорит Анна, проживающая на Ильича, 13.
Однако слухи об отключении всего Уралмаша оказались преувеличены.
- У нас все в порядке, свет есть и дома и в сетевых супермаркетах недалеко от дома, - говорит Георгий с бульвара Культуры, 15.
- Я даже не слышала про отключение, все работает, - говорит сотрудница одного из сетевых магазинов, расположенного рядом со станцией метро «Проспект Космонавтов».
В Екатеринбургской электросетевой компании корреспонденту «Комсомолки» рассказали, что повреждение сети произошло в 10:40.
- В зону отключения попали жители в границах улиц Ильича, Победы, Стахановская. Часть жителей запитали уже в 10:56, остальных в 12:15, - рассказали в диспетчерской службе.
ИСТОЧНИК KP.RU