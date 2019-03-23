Жителям Уралмаша вернули электричество

СЕГОДНЯ 11:14 2019-03-23T11:14:36+03:00

Свет в дома вернулись через полтора часа. Фото: Лев Истомин

Авария на сетях произошла в субботу утром

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Утром в субботу в редакцию «Комсомолки» обратились несколько читателей, которые пожаловались на отсутствие электроэнергии в домах на улицах Ильича и Победы.

Как выяснилось, электроэнергия исчезла из-за повреждения линии электропередач на пересечении улиц Стачек и Красных Командиров.

- У нас электроэнергия пропала около 11 часов утра, говорят, что большая часть Уралмаша обесточена, - говорит Анна, проживающая на Ильича, 13.

Однако слухи об отключении всего Уралмаша оказались преувеличены.

- У нас все в порядке, свет есть и дома и в сетевых супермаркетах недалеко от дома, - говорит Георгий с бульвара Культуры, 15.

- Я даже не слышала про отключение, все работает, - говорит сотрудница одного из сетевых магазинов, расположенного рядом со станцией метро «Проспект Космонавтов».

В Екатеринбургской электросетевой компании корреспонденту «Комсомолки» рассказали, что повреждение сети произошло в 10:40.

- В зону отключения попали жители в границах улиц Ильича, Победы, Стахановская. Часть жителей запитали уже в 10:56, остальных в 12:15, - рассказали в диспетчерской службе.

ИСТОЧНИК KP.RU