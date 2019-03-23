Космонавт Сергей Прокопьев летит в Екатеринбург

СЕГОДНЯ 09:11 2019-03-23T09:11:36+03:00

Он расскажет уральцам о полетах на МКС

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Екатеринбургский космонавт Сергей Прокопьев 29 марта встретится с жителями родного города в кинотеатре «Салют», чтобы ответить на все интересующих их вопросы. Встреча начнется в 19 часов и обойдется каждому гостю в 200 рублей.

Прокопьев расскажет о своей работе на Международной космической станции, где он трудился командиром ТПК «СОЮЗ МС-09», о выходах в открытый космос, а также раздаст автографы.

Напомним, что уральский космонавт работал в МКС с 6 июня по 20 декабря прошлого года. Он постоянно информировал землян через интернет о ходе экспедиции, а также поздравлял жителей Екатеринбурга с праздниками.

ИСТОЧНИК KP.RU