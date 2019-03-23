2019-03-23T08:45:01+03:00
Общество

Безбашенный город: поэты Екатеринбурга вспомнят телебашню стихами в баре

Здесь открылась экспозиция в честь снесенного строения
Лев ИСТОМИН
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О башне горожане вспомнят спустя год после ее сносаО башне горожане вспомнят спустя год после ее сносаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В воскресенье, 24 марта, когда исполнится ровно год с момента сноса екатеринбургской телебашни, в баре «Однерка» в центре города соберутся уральские поэты, которые проведут творческий вечер в честь грустного события.

Накануне в баре открылась небольшая музейная экспозиция в честь башни. Авторы представили посетителям бетонный кусок снесенного строения, который все желающие могут потрогать.

В 17 часов завтра здесь соберутся представители творческой тусовки города – поэты, музыканты и общественники.

- Позвал поэтов и музыкантов, которые будут петь и читать об ушедшем символе города. Будут чтения от известного писателя Алексея Сальникова и красивая экспозиция о башне музыканта «Смысловых галлюцинаций» Константина Лекомцева, - рассказывает организатор встречи Павел Пивоваров.

Участники вечерней встречи подискутируют о том, нужна ли нам еще одна ледовая арена, которую возведут на месте снесенной башни, а также поделятся историями, связанными с башней.

Среди участников Алексей Сальников, Артем Носков, Мила Орищена, Катерина Лещенко, Александр Апарцев и Дарья Овсянникова. Также обещают быть общественные деятели Дмитрий Москвин и Евгения Чудновец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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