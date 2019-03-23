2019-03-23T08:29:39+03:00
Недвижимость

В домах на ВИЗе понизят температуру, чтобы отремонтировать трубопровод

Авария произошла в ночь на субботу
Лев ИСТОМИН
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Аварию устранят сегодня вечеромАварию устранят сегодня вечеромФото: Алексей БУЛАТОВ
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Екатеринбургская теплосетевая компания в субботу до конца дня устранить последствия ночной аварии на улице Юмашева, 1 в Верх-Исетском районе. Горячая вода залила двор и парковочные места.

Участок повреждения специалисты определили сегодня утра, после чего приступили к ремонтным работам.

- Специалисты ЕТК сейчас находятся на месте аварии. Работы ведутся без отключения потребителей, - рассказали в пресс-службе ЕТК.

Герметизация водопровода будет полностью восстановлена до 23 часов. С учетом теплой погоды температура в домах не опустится ниже нормативной в +20 градусов.

В ходе проведения ремонтных работ в 13-ти домах температура воды будет понижена до 50 градусов.

- ЕТК приносит извинения жителям за доставленные неудобства, - подчеркнули в компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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