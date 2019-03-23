В домах на ВИЗе понизят температуру, чтобы отремонтировать трубопровод
Екатеринбургская теплосетевая компания в субботу до конца дня устранить последствия ночной аварии на улице Юмашева, 1 в Верх-Исетском районе. Горячая вода залила двор и парковочные места.
Участок повреждения специалисты определили сегодня утра, после чего приступили к ремонтным работам.
- Специалисты ЕТК сейчас находятся на месте аварии. Работы ведутся без отключения потребителей, - рассказали в пресс-службе ЕТК.
Герметизация водопровода будет полностью восстановлена до 23 часов. С учетом теплой погоды температура в домах не опустится ниже нормативной в +20 градусов.
В ходе проведения ремонтных работ в 13-ти домах температура воды будет понижена до 50 градусов.
- ЕТК приносит извинения жителям за доставленные неудобства, - подчеркнули в компании.
ИСТОЧНИК KP.RU