В воздухе вредные примеси: на Урале продлили предупреждение о смоге

СЕГОДНЯ 07:55 2019-03-23T07:55:44+03:00

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Синоптики продлили предупреждение на территории Свердловской области до 20 часов 25 марта. Это связано с сухой погодой без осадков. Из-за этого в воздухе плохо рассеиваются вредные примеси.

В эти выходные на Урале ожидаются плюсовые температуры и переменная облачность. В субботу в области + 5, а ночью – 4. В воскресенье: +6, ночью также – 4.

Отметим, что изначально предупреждение о смоге синоптики объявили еще 19 марта, но 22 марта вынуждены были продлить его.

ИСТОЧНИК KP.RU