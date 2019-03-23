В воздухе вредные примеси: на Урале продлили предупреждение о смоге
На решение повлияло отсутствие ветра и осадков
Смог окутал крупные города регионаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Синоптики продлили предупреждение на территории Свердловской области до 20 часов 25 марта. Это связано с сухой погодой без осадков. Из-за этого в воздухе плохо рассеиваются вредные примеси.
В эти выходные на Урале ожидаются плюсовые температуры и переменная облачность. В субботу в области + 5, а ночью – 4. В воскресенье: +6, ночью также – 4.
Отметим, что изначально предупреждение о смоге синоптики объявили еще 19 марта, но 22 марта вынуждены были продлить его.
ИСТОЧНИК KP.RU