Жители Свердловской области отказались от экстремизма
С начала 2019 года в Свердловской области не зарегистрировано ни одного преступления экстремистской направленности. Об этом сообщает региональный Департамент информационной политики.
- С января по март 2019 года на Среднем Урале не зарегистрировано ни одного преступления экстремистской направленности, - говорят силовики.
Такая статистика может быть связана с декриминализацией статьи УК 282, по которой теперь можно возбуждать только административные дела.
Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько отметил, что в населенных пунктах региона нужно продолжить работу по профилактике подобных преступлений.
- Чтобы избежать появления там очагов напряженности и возможных проблемных ситуаций, необходимы эффективные и адекватные возникающим ситуациях формы профилактической деятельности, - заявил политик.
ИСТОЧНИК KP.RU