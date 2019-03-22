2019-03-22T16:54:33+03:00
Общество

Жители Свердловской области отказались от экстремизма

Граждане не совершают преступления подобного характера
Лев ИСТОМИН
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С начала 2019 года в Свердловской области не зарегистрировано ни одного преступления экстремистской направленности. Об этом сообщает региональный Департамент информационной политики.

- С января по март 2019 года на Среднем Урале не зарегистрировано ни одного преступления экстремистской направленности, - говорят силовики.

Такая статистика может быть связана с декриминализацией статьи УК 282, по которой теперь можно возбуждать только административные дела.

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько отметил, что в населенных пунктах региона нужно продолжить работу по профилактике подобных преступлений.

- Чтобы избежать появления там очагов напряженности и возможных проблемных ситуаций, необходимы эффективные и адекватные возникающим ситуациях формы профилактической деятельности, - заявил политик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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