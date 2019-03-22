Полицейские Тавды помогли потерявшемуся 3-летнему мальчику вернуться домой

СЕГОДНЯ 16:26 2019-03-22T16:27:38+03:00

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В Тавде инспекторы ДПС помогли найти пропавшего трехлетнего мальчика. Ребенок посреди дня ушел из своего двора. 35-летняя мать сказала сыну, чтобы он постоял на улице, пока она сходит домой, а когда она вернулась, ребенка нигде не было.

– Прочесав каждый двор и каждую улицу, сотрудники ДПС нашли ребенка в 500 метрах от дома, - сообщают в ГУ МВД по Свердловской области. – Полицейские посадили мальчика в машину и сообщили в дежурную часть, что ребенок найден, после чего отвезли его домой. Когда сотрудники ГИБДД доставили «потеряшку» домой, женщина выбежала навстречу вся в слезах, ругая и обнимая сына, она пообещала больше не оставлять ребенка без присмотра.

Однако обещаниями эта история для нее не закончится. Теперь инспекторы по делам несовершеннолетних проверяют семью, чтобы выяснить, почему это все произошло.

ИСТОЧНИК KP.RU